Відбудеться прес-конференція щодо ходу робіт на ”Мистецькому арсеналі”

5 квітня о 17-00 відбудеться прес-конференція щодо ходу робіт зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Учасники: Олександр Биструшкін, керівник Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України; Анатолій Антонюк, директор Українського державного наукового-дослідного та проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація"; Микола Орленко, Президент Корпорації "Укррестоврація". Телефони: 255-75-38; 067-52-888-53 до 15-00 5 квітня.

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