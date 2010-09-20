МінЖКГ загрожує звільненням керівникам підприємств ПЕК

Керівники теплопостачальних підприємств, рівень розрахунків яких за спожитий в період опалювального сезону 2009-2010 рр. газ становить менше 50%, можуть бути звільнені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

«Сьогодні порушено питання про відповідальність керівників підприємств теплопостачання за розрахунки за енергоносії. Порушено питання перед обласними державними адміністраціями, перед місцевими органами влади про усунення керівників, у яких розрахунки менше 50%. Піде телеграма на області, для того, щоб вони розглянули це питання», - сказав він.

Водночас, міністр зазначив, що низькі показники розрахунку за газ підприємств теплокомуненерго не означають, що в опалювальному сезоні подача газу для певних областей буде припинена.

За словами Ю.ХІВРИЧА, після того, як керівництво областей розгляне питання про доцільність перебування на посаді того чи іншого керівника підприємства ТКЕ, колишній чи новий керівник має представити графік погашення заборгованості за газ, і потім газ подаватиметься».

«Я не думаю, що ми сьогодні чиюсь провину переноситимемо на рахунок людей. Ми повинні одержати тепло в своїй квартирі, і потрібно нормально і спокійно почати новий опалювальний сезон», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, підприємства теплокомуненерго, станом на 17 вересня ц.р. розрахувалися за спожитий під час опалювального сезону 2009-2010 рр. газ на 79%.