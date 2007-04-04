Депутати з коаліції захопили кабінет Давидовича

20 депутатів з коаліції зайняли кабінет голови Центральної виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА і не збираються його залишати.

Про це УНІАН повідомили у відділі ЦВК з питань взаємодії із ЗМІ.

Співрозмовник агентства не зміг уточнити мету приходу депутатів в ЦВК.

«Я не знаю. Вони прийшли в кабінет і там сидять. Один з депутатів повідомив, що вони не збираються виходити з кабінету Я.ДАВИДОВИЧА до ранку», - сказав співрозмовник агентства.

Згідно з офіційним повідомленням Відділу взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, зміст розмови депутатів з Я.ДАВИДОВИЧЕМ достеменно невідомий, але окремі з відвідувачів заявили про те, що мають намір перебувати в кабінеті керівника Комісії чи то до шостої години вечора, чи то навіть до ранку.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Верховна Рада відмінила свої постанови від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії і про призначення нинішнього складу ЦВК.

Печерський районний суд міста Києва своєю постановою від 3 квітня зупинив дію постанов Верховної Ради України від 2 квітня про припинення повноважень нинішнього Центрвиборчкому на чолі з Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ і відновлення повноважень ЦВК, очолюваної С.КІВАЛОВИМ.