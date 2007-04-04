Голова Конституційного Суду знайшовся у лікарні

Голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ перебуває у лікарні.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив народний депутат Микола ОНІЩУК.

Він сказав, що Конституційний Суд зараз перебуває у складній ситуації, оскільки змушений приймати рішення, які мають політичний характер.

На запитання щодо можливої відставки І.ДОМБРОВСЬКОГО, М.ОНІЩУК відповів, що зараз може лише сказати, що І.ДОМБРОВСЬКИЙ перебуває у лікарні.

За його словами, йому зрозуміла позиція І.ДОМБРОВСЬКОГО стосовно наміру піти у відставку, і “на його місці багато хто вчинив би так само”.

В той же час склад Конституційного Суду України сьогодні не прийняв відставку голови суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила перший заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ.

«У них колегіальна процедура обрання, відповідно – колегіальна процедура звільнення з посади» - уточнила вона.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст.24 Закону України “Про Конституційний Суд України”, голова КС звільняється з посади за його заявою Конституційним Судом України.

Рішення про дострокове звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України (конституційний склад – 18 суддів, тобто для позитивного голосування необхідно мінімум 10 голосів – УНІАН).

Водночас, звільнення з посади голови КС не позбавляє його повноважень судді Конституційного Суду України.