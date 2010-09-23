Уряд має намір довгостроковими позиками покривати короткострокові

Уряд України має намір покривати короткострокові позики, здійснені раніше, новими довгостроковими позиками під нижчі відсотки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ми прийняли таку тактику, щоб ми могли короткострокові запозичення заміщати довгостроковими і дешевшими», - заявив М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, зараз його уряду доведеться погашати короткострокові запозичення, зроблені попереднім урядом під високі відсотки.