Уряд має намір довгостроковими позиками покривати короткострокові
04:11, 23 вересня 2010Суспільство
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Пояснив прем`єр-міністр
Уряд України має намір покривати короткострокові позики, здійснені раніше, новими довгостроковими позиками під нижчі відсотки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.
«Ми прийняли таку тактику, щоб ми могли короткострокові запозичення заміщати довгостроковими і дешевшими», - заявив М.АЗАРОВ.
За словами прем`єра, зараз його уряду доведеться погашати короткострокові запозичення, зроблені попереднім урядом під високі відсотки.
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