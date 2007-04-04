Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Борис БЕСПАЛИЙ заявляє про неприпустимість тиску на суддів Печерського районного суду Києва, який здійснюється на них з боку голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

В інтерв’ю УНІАН Б.БЕСПАЛИЙ розповів, що у другій половині дня С.КІВАЛОВ особисто прибув до Печерського суду і від імені Вищої ради юстиції, членом якої він є на громадських засадах, вимагав пояснень у суддів, які винесли рішення призупинити чинність постанови ВР щодо ЦВК.

“Це абсолютно неприпустимий тиск на суд, тим більше що КІВАЛОВ – голова Комітету з питань правосуддя і мав би захищати суддів від такого тиску”, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.

Він також заявив, що сьогодні “політичний керівник КІВАЛОВА - Віктор ЯНУКОВИЧ - тиснув на голову Конституційного Суду”. За словами депутата, “це вже епідемія тиску на суддів”.

Б.БЕСПАЛИЙ висловив сподівання, що Генеральна прокуратура відреагує на цю заяву і захистить суддів від тиску. Він підкреслив, що необхідно всім захищати незалежність судді “від таких горе-начальників як КІВАЛОВ і ЯНУКОВИЧ, їм подібних”.