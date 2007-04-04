Ківалов особисто прибув до Печерського суду
"Епідемія тиску на суддів”
|Борис БЕСПАЛИЙ
В інтерв’ю УНІАН Б.БЕСПАЛИЙ розповів, що у другій половині дня С.КІВАЛОВ особисто прибув до Печерського суду і від імені Вищої ради юстиції, членом якої він є на громадських засадах, вимагав пояснень у суддів, які винесли рішення призупинити чинність постанови ВР щодо ЦВК.
“Це абсолютно неприпустимий тиск на суд, тим більше що КІВАЛОВ – голова Комітету з питань правосуддя і мав би захищати суддів від такого тиску”, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.
Він також заявив, що сьогодні “політичний керівник КІВАЛОВА - Віктор ЯНУКОВИЧ - тиснув на голову Конституційного Суду”. За словами депутата, “це вже епідемія тиску на суддів”.
Б.БЕСПАЛИЙ висловив сподівання, що Генеральна прокуратура відреагує на цю заяву і захистить суддів від тиску. Він підкреслив, що необхідно всім захищати незалежність судді “від таких горе-начальників як КІВАЛОВ і ЯНУКОВИЧ, їм подібних”.