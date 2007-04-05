Сьогодні – Чистий четвер, пора готуватися до Великодня

Останній четвер перед Великоднем для православних є Великим. У народі його ще називають Чистим, оскільки перед святом Воскресіння Христова треба очистити душу молитвами. Так християни згадують про земні страждання Спасителя.

У Великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня, повідомляє телеканал НТВ. Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищувати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна починати фарбування яєць і приготування Пасок.

Великий четвер у народі давно вже прозвали Чистим. Щоправда, священики говорять, що ходити в лазню цього дня зовсім необов`язково. У Чистий четвер потрібно очищатися молитвами за Христа, якого саме цього дня узяли під варту і катували.

Згідно опитуванням, повідомляє НТВ, великого посту, що передуює Світлому Христову Воскресінню, дотримуються лише два відсотки віруючих росіян, проте Великдень святкують практично усі.