Сьогодні – Чистий четвер, пора готуватися до Великодня
День очищення душі і серця
Останній четвер перед Великоднем для православних є Великим. У народі його ще називають Чистим, оскільки перед святом Воскресіння Христова треба очистити душу молитвами. Так християни згадують про земні страждання Спасителя.
У Великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня, повідомляє телеканал НТВ. Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищувати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна починати фарбування яєць і приготування Пасок.
Великий четвер у народі давно вже прозвали Чистим. Щоправда, священики говорять, що ходити в лазню цього дня зовсім необов`язково. У Чистий четвер потрібно очищатися молитвами за Христа, якого саме цього дня узяли під варту і катували.
Згідно опитуванням, повідомляє НТВ, великого посту, що передуює Світлому Христову Воскресінню, дотримуються лише два відсотки віруючих росіян, проте Великдень святкують практично усі.