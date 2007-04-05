На Полтавщині склалася ситуація ”лебідь, рак та вибори”
Асадчев та Удовіченко стоять кожен на своєму
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ доручив головам районних держадміністрацій розпочати підготовку до позачергових виборів до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час зустрічі з керівниками районів.
“Ми повинні виконувати указ Президента. Прошу розпочати підготовку до позачергових виборів у парламент”, - сказав В.АСАДЧЕВ.
За його словами, вибори мають пройти чесно і без втручання посадовців у процес волевиявлення населення.
Між тим голова Полтавської обласної ради, член Партії регіонів Олександр УДОВІЧЕНКО вважає Указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори народних депутатів неконституційним.
"Президент заблукав у трьох соснах і видав неконституційний Указ. Лише ст. 90 Конституції дає право на розпуск парламенту", - сказав О.УДОВІЧЕНКО під час прес-конференції.
На його думку, потрібно узгоджувати конфліктні проблеми за столом переговорів, а на місцях - приділяти більше уваги економічній складовій життя.
Як сказав О.УДОВІЧЕНКО, обласна рада не планує виходити із загальною заявою щодо оцінки політичних подій. Кожен з депутатів може висловлювати свою особисту точку зору, або точку зору фракції. За його словами, нині активісти обласної організації Партії регіонів беруть участь в акції у столиці. Але до виборів будуть готуватися лише після відповідного рішення політради партії, сказав О.УДОВІЧЕНКО.