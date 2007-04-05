Донецьку банду засудили до довічного ув’язнення

Апеляційний суд Донецької області виніс вирок членам банди, що здійснювала злочини на території Донецької і Луганської областей протягом 10 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, в 1992 році в м. Артемівську почали діяти дві банди, які незабаром об`єдналися в одну. Їхня діяльність розповсюджувалася також на ряд міст Донецької і Луганської областей. Жертвами злочинців ставали власники обмінних пунктів валюти, керівники підприємств. Серед потерпілих навіть священнослужитель і колишній прокурор міста. У представника духівництва засуджені вкрали рідкісні ікони, інше церковне начиння загальною вартістю понад один мільйон гривень.

На рахунку засуджених - пограбування складів і навіть їдальні, звідки було вкрадено три кілограми м`яса, зазначили в прокуратурі.

Також доведено, що членами банди здійснено 10 вбивств, зокрема жінки, у якої вбивці забрали всього 30 гривень.

У арсеналі банди була вогнепальна зброя і бейсбольні біти, які використовувалися для залякування потенційних жертв.

В ході слідства було затримано 19 членів банди. Практично всі вони - батьки неповнолітніх дітей.

Вироком суду члени банди були засуджені до позбавлення волі з конфіскацією майна: п`ять чоловік - до довічного ув’язнення, інші одержали строки від 7 до 14 років.

Також суд ухвалив стягнути із засуджених всі судові витрати і відшкодувати матеріальну і моральну шкоду потерпілим за пред`явленими позовами.