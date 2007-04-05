З Індії в Україну завезли холеру під питанням

Жителька Сумської області 4 квітня була госпіталізована до інфекційного відділення з підозрою на захворювання на холеру.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства охорони здоров’я, встановлено, що жінка 3 квітня прибула літаком до Києва з Делі з певними ознаками захворювання. 4 квітня стан хворої погіршився: з’явилась багаторазова блювота, підвищилась слабкість, з’явилося оніміння пальців рук, нижніх кінцівок. 4 квітня її було госпіталізовано до інфекційного відділення з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція, холера (під питанням)».

Для встановлення остаточного діагнозу проводяться бактеріологічні дослідження. Хвора перебуває у важкому стані.

Проводяться протиепідемічні заходи відповідно до комплексного плану заходів щодо санітарної охорони території області від занесення і розповсюдження карантинних інфекцій. У вогнищі працює бригада Сумської районної санітарно-епідеміологічної станції.

За контактними особами встановлено медичне спостереження, троє контактних осіб госпіталізовані до ізолятору. Проведена антибіотична профілактика контактним особам за місцем проживання та медичним працівникам, які надавали хворій первинну медичну допомогу.

Ситуація знаходиться на контролі Міністерства охорони здоров’я.