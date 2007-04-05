Міліція оточила Пору біля ЦВК

У Києві чисельна колона прихильників коаліції прямує до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, колона пройшла Хрещатиком і найближчим часом дістанеться площі Лесі Українки, де розташована будівля ЦВК.

Водночас біля паркану ЦВК під прапорами вишикувалися представники “Пори”, які живуть біля Центрвиборчкому у наметах, і яких близько 50 осіб.

У свою чергу, представники міліції оточили членів “Пори”, щоб уникнути зіткнень між політичними опонентами.