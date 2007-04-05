Міліція оточила Пору біля ЦВК
13:18, 05 квітня 2007Суспільство
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До будівлі просувається колона прихильників коаліції
У Києві чисельна колона прихильників коаліції прямує до Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, колона пройшла Хрещатиком і найближчим часом дістанеться площі Лесі Українки, де розташована будівля ЦВК.
Водночас біля паркану ЦВК під прапорами вишикувалися представники “Пори”, які живуть біля Центрвиборчкому у наметах, і яких близько 50 осіб.
У свою чергу, представники міліції оточили членів “Пори”, щоб уникнути зіткнень між політичними опонентами.
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