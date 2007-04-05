Мітинг коаліції дістався Центрвиборчкому ”трохи втомленим”

Прихильники коаліції, які беруть участь у масових акціях в Києві, підійшли до будівлі Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, їх не дуже багато, і вони розташувалися на площі перед ЦВК. Люди поводяться здебільшого інертно, вони поставили флаги біля паркану ЦВК, дехто сидить на траві, дехто їсть принесену з собою їжу.

Представники політичних сил, які очолювали колону, і серед яких був народний депутат від СПУ Євген ФІЛІНДАШ, пройшли у будівлю ЦВК, де зараз й перебувають.

Час від часу з автомобіля зі звуковим супроводженням, який також прибув разом з учасниками акції, лунають гасла на кшталт: "Ми хочемо жити за законом".