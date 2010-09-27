Вінницький аеропорт здали в оренду на 25 років

Дочірнє підприємство компанії Shanti Capital Ltd (Великобританія), ТОВ «Шанті», отримало право взяти в оренду аеропорт «Вінниця» на 25 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Shanti Capital Ltd.

За інформацією прес-служби, про намір взяти участь у конкурсі на оренду Вінницького аеропорту представник компанії Shanti Capital Ltd Сергій ІВАНЕНКО заявив під час зустрічі з головою Вінницької обласної державної адміністрації Миколою ДЖИГОЮ в липні 2010 року. Після низки переговорів, а також - за результатами конкурсу, дочірнє підприємство компанії - ТОВ «Шанті», отримало право взяти аеропорт в оренду на 25 років із першочерговим правом викупу в приватну власність за умови виконання інвестиційного договору.

За підсумками цього договору, крім переобладнання аеропорту – так званого створення невід`ємних покращень інфраструктури комплексу аеропорту, Shanti Capital повинна виконати й низку соціальних зобов`язань. Одне з них уже почало реалізовуватися, зазначає прес-служба: з 2 по 6 вересня аеропорт Вінниця прийняв 8 чартерних авіарейсів із 2000 брацлавськими хасидами, які здійснили масове паломництво на могилу одного з духовних вождів хасидизму в Україні рабина Нахмана. Надалі виконання хасидських рейсів буде регулярним - 1-2 рази на тиждень - Тель-Авів – Вінниця і назад під дві спеціальні закриті програми. Також Shanti Capital надає користування аеропортом вінницькому туроператору «Укрвіза» для туристичних рейсів, що виконуються з Вінниці. Тобто незабаром вінничанам і жителям навколишніх міст, щоб відправитися відпочивати за кордон, не доведеться для цього добиратися в київські аеропорти.

Друге зобов`язання - введення у Вінницькому аеропорту послуг лоу-кост, уже вельми популярних у Європі. (Лоу-кост – це низькобюджетні авіакомпанії, які виконують звичайні авіаперевезення в 10 разів дешевше за звичайних перевізників, оскільки обслуговуються у низькобюджетних аеропортах – УНІАН).

Крім того, за інформацією прес-служби Shanti Capital Ltd, планується створення на базі Вінницького аеропорту потужної логістичної структури для українських виробників харчової та алкогольної промисловості, з метою налагодити оперативний і вигідний експорт вітчизняної продукції.

Як зазначає прес-служба, проекти реалізуються за безпосередньої підтримки Вінницької ОДА і С.ІВАНЕНКА.

Довідка УНІАН. Shanti Capital входить до Швейцарського інвестиційного консорціуму Martlet Air Group AG, зареєстрованого в кантоні Цюріх (Швейцарія) з кредитним потенціалом у декілька сотень мільйонів євро.

Shanti Capital – інвестиційна компанія головна в інвестиційному й управлінському консорціумі, спеціально створеному для участі в інфраструктурних проектах в Україні. Зокрема, Shanti Capital є інвестором і оператором проекту реконструкції комунальних аеропортів у містах Вінниця, Севастополь, Бердянськ і Ужгород.