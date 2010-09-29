В Одесі свідки ДТП вчинили самосуд над водієм, який збив жінку

08:29, 29 вересня 2010
Суспільство
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Відео сутички з`явилося в інтернеті

Автомобіль «Toyota Land Cruiser», рухаючись  тротуаром, наїхав на 52-річну жінку. Водій замість надання допомоги потерпілій почав знімати номери.

За словами свідків, на зауваження перехожих, він та  пасажир відреагували нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у бійку. Відео сутички одразу з`явилося у мережі-інтернет з коментарями, що учасники ДТП мають стосунок  до силових структур. У Державтоінспенції це категорично заперечують. Кажуть, жодних посвідчень при обшуку не знайшли. Потерпіла з численними травмами госпіталізована до лікарні. Як свідчать дані медекспертизи, водій перебував у нетверезому стані.

ICTV

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