Директор Київського зоопарку вирішила піти сама?

Директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА написала заяву про звільнення за власним бажанням, пише газета “Левый берег” з посиланням на власні джерела.

За даними видання, очікується, що завтра старший син міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА Олексій буде призначений на посаду в.о. директора Київського зоопарку і приступить до виконання своїх обов`язків.

Олексій ТОЛСТОУХОВ, як зазначає «ЛБ», раніше вже працював у зоопарку в.о. директора чотири місяці - до приходу С.БЕРЗІНОЇ.

У прес-службі Київського зоопарку УНІАН сказали, що не мають у своєму розпорядженні інформації про те, що С.БЕРЗІНА має намір піти з посади. На запитання, чи присутня вона сьогодні на робочому місці, відповіли, що з минулої п`ятниці С.БЕРЗІНА перебуває на лікарняному. Її вихід очікується 1 жовтня.