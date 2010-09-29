Працівники Миколаївського музею "проґавили" 16 картин

18:15, 29 вересня 2010
Суспільство
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Полотна вкрали з виставки в селі

З вини працівників Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В.Верещагіна були вкрадені 16 картин, на підставі чого проти них порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

За інформацією прокуратури, в 2007 році посадовці музею передавали 17 картин Державного музейного фонду України для розміщення в експозиції музею села Степове. Передача експонатів не була оформлена належним чином, до того ж картини залишили без охорони. Це привело до крадіжки 16 картин, загальна вартість яких оцінюється в 120 тис. грн.

Щодо винних працівників музею прокурором Центрального району м. Миколаєва за фактом службового недбальства порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України („Службове недбальство”).

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