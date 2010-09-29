Міністр обіцяє завершити ремонт підводного човна

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ обіцяє завершити ремонт та ввести в експлуатацію підводний човен “Запоріжжя”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні журналістам у Житомирській області, де відбувся черговий етап навчань “Взаємодія – 2010”.

“Підводний човен “Запоріжжя” буде відновлений і введений в стрій”, - наголосив він.

Говорячи про ситуацію з єдиним підводним човном ВМС України, керівник вітчизняного оборонного відомства зауважив, що були часи, коли цей підводний човен “ховали” 4-5 років.

«І казали, що його не буде», – зазначив міністр оброни, зщауваживши, що сьогодні у світі тільки 40 країн мають свій підводний флот.

«І я впевнений, що Україна має право на те, щоби мати власний підводний флот", – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

Див. також Український підводний флот системно знищується і Єдиний в Українї підводний човен відремонтують у 2008 році