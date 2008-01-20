Єдиний в Україні підводний човен “Запоріжжя” відремонтують цього року?

У Військово-Морських силах України сподіваються, що ремонт підводного човна “Запоріжжя” буде завершено цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні у Севастополі на урочистих заходах з нагоди 37-ї річниці підйому військово-морського прапору на єдиному в Збройних силах України підводному човні “Запоріжжя”.

Зокрема, вранці на човні, який вже близько 5 років ремонтується на 13-му Судноремонтному заводі ЧФ РФ, було урочисто піднято прапор ВМС України і прапори розцвічування. Під час урочистого зібрання моряків-підводників зі святом привітав перший заступник командувача ВМС України контр-адмірал Сергій ЄЛІСЕЄВ.

Звертаючись до особового складу і шефів „Запоріжжя”, контр-адмірал, зокрема, зазначив, що останнім часом у Міністерстві оборони і Генеральному штабі Збройних сил України існує багато думок щодо подальшої долі цього підводного човна. Водночас, за його словами, позиція командування ВМС України є „тверда - підводному човну бути”. Як додав С.ЄЛІСЕЄВ, він вірить в те, що „підводний човен вийде на ходові випробовування, і завдяки підводному човну буде виховано і підготовлено багато екіпажів наших майбутніх підводних човнів”.

Як зазначив у свою чергу командир Центру морських операцій капітан 2-го рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 2008 рік має стати останнім роком ремонту човна, „підводний човен за цей рік має відновитися повністю, закінчити ходові випробовування”.

Командир корабля капітан 1-го рангу Олег ОРЛОВ в інтерв’ю журналістам повідомив, що підводний човен зараз знаходиться на кінцевій стадії ремонту, вже розпочато випробування головної енергетичної установки, щоб мати можливість ближчим часом завантажити акумуляторну батарею, і це дасть змогу вийти на етап швартових випробувань. Капітан 1-го рангу висловив сподівання, що човен у 2008 році вийде в море на ходові випробовування і для виконання інших завдань.

Як повідомлялося, Міноборони планувало відремонтувати підводний човен «Запоріжжя» ще 2007 року.

У березні 2003 року Кабмін створив міжвідомчу комісію для розгляду доцільності ремонту, модернізації та подальшого перебування у складі ВМС підводного човна «Запоріжжя».

Він був побудований в 1970 році. Україна отримала підводний човен в період розподілу Чорноморського флоту.