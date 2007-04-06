Ющенко в ніч з 7 на 8 квітня побуває у п`яти церквах
12:33, 06 квітня 2007Суспільство
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Президент візьме участь у богослужіннях
У ніч з суботи, 7 квітня, на неділю, 8 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Пасхальних богослужіннях церков різних конфесій.
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.
Згідно з повідомленням, о 23.30 В.ЮЩЕНКО прибуде на початок всенощної служби до Собору Святого Володимира (УПЦ КП).
О 00.40 глава держави буде присутній на пасхальному богослужінні в Андріївській церкві (УАПЦ), о 01.10 – на всенощній у Соборі Василя Великого (УГКЦ).
О 01.50 Президент України візьме участь у Великодньому богослужінні у Соборі Святого Олександра (РКЦ).
О 02.35 В.ЮЩЕНКО в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (УПЦ) буде присутній під час завершення всенощної.
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