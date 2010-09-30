Вселенський Патріарх звернувся до Януковича з проханням

Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМЕЙ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити від знищення зеленої зони в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Харківської правозахисної групи, про це йдеться в листі головного секретаря Синоду Вселенського патріархату Варфоломеоса САМАРАСА у відповідь на звернення харків`янки Олени УЗБЕК, яка в червні цього року, в розпал протистояння харківської міської влади і захисників лісопаркових зон міста, звернулася з листом до Вселенського Патріарха з проханням допомогти у вирішенні проблеми і підтримати людей, які борються за збереження природи.

«У відповідь сповіщаю Вас, що Патріарх надіслав лист Віктору ЯНУКОВИЧУ, Президентові України, в якому висловив занепокоєння проблемою зелених зон Харкова і попросив ЯНУКОВИЧА вжити заходів для їх захисту», - повідомив архімандрит В.САМАРАС харків`янці.