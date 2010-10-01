Наближається "Український музичний ярмарок"

7-9 жовтня у п’яти павільйонах НК “Експоцентр України” відбудеться “Український музичний ярмарок-2010”, на якому будуть представлені останні розробки кращих українських та закордонних виробників музичного ринку України.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН директор “Інформаційної агенції культурних індустрій”, медіакоординатор виставки «Український музичний ярмарок-2010» Ірина ПЛЕХОВА.

«Український музичний ярмарок» - це головна подія року на музичному ринку України, традиційна і найбільша виставка професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів», - сказала вона.

І.ПЛЕХОВА наголосила, що мета ярмарку - не лише продаж музичних інструментів або професійного обладнання, а привернення уваги до рівня якості українського музичного продукту.

Як повідомив член правління Асоціації дистриб’юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів, директор СП “Комора” Олег РЕПЕЦЬКИЙ, цього року ярмарок проводитиметься у 15-й раз. За його словами, ярмарок відвідують багато як українських, так і закордонних виробників, щоб мати змогу поспілкуватись з можливими замовниками.

“Значення ярмарку також у тому, щоб спонукати людей, зокрема, молодь, більше займатися музикою”, - додав він.

За словами директора “Українського музичного ярмарку” Георгія ШЕВКА, у рамках ярмарку 9 жовтня відбудеться проект “Стоголос-2010”, ініційований Спілкою звукорежисерів України, співаком Олександром ПОНОМАРЬОВИМ та студією звукозапису “З ранку до ночі”. У рамках проекту кожна дитина зможе взяти участь у творчому процесі запису ексклюзивного варіанту пісні “Я вдома” у виконанні О.ПОНОМАРЬОВА, що вийде окремим синглом на СD.

Також 9 жовтня на території “Експоцентру України” відбудеться велика концертна акція «Come Together», присвячена вшануванню Джона Леннона. На сценічному майданчику виступатимуть переможці дитячого фестивалю “Yellow Submarine” і всеукраїнського конкурсу фан-клубу “The Beatles”.