Плата за аеронавігаційне обслуговування підвищується

Міністерство транспорту і зв`язку підвищило ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України.

Про це йдеться в наказі міністерства №669, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 24 вересня і розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема, одинична ставка плати за послуги на маршруті підвищена з 37,26 до 45,56 євро, одинична ставка плати за послуги на підході та в районі аеропорту підвищена з 5,88 до 7,56 євро.

При цьому визнано таким, що втратив силу, наказ Міністерства транспорту і зв`язку України від 24.07.2008 № 926 «Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України».

Довідка УНІАН. За аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, пов`язане із забезпеченням організації повітряного руху на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками. Ставки плати встановлюються незалежно від національної приналежності ПС і форми власності авіакомпанії.

Розмір плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування ПС у повітряному просторі України визначається за формулою, залежно від максимально дозволеної злітної маси ПС, одиничної ставки плати тощо.