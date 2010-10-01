Азаров вимагає швидше перевіряти вантажі в портах

Міністерство транспорту і зв`язку України і Державна митна служба планують ввести електронний контроль вантажів у портах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, про це заявили заступник голови Укрморрічфлоту Борис КОЗИР і заступник голови Держмитслужби України Василь САЛИГІН під час Чорноморського контейнерного саміту в Одесі.

Очікується, що нова інформаційна система дозволить митним і портовим службам одержувати всі необхідні документи щодо вантажів в електронному вигляді, як це здійснюється в провідних портах світу.

«Введення цієї системи дозволить значно скоротити час оформлення не тільки імпортних вантажів, а й покращить ситуацію з експортом і транзитом», - сказав Б.КОЗИР.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2010 р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення Держмитслужбі України вжити негайних заходів щодо скороченню часу проходження вантажів у морських портах. Зокрема, йшлося про зменшення часу митної перевірки одного контейнера до двох годин.

У загальному контейнерообороті Чорноморського регіону частка України становить приблизно 35%, Румунії - 23%, Росії - 21%, Грузії - 12%, Болгарії - 9%.