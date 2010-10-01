Відкрився VII Авіакосмічний салон «Авіасвіт–ХХІ» (додані фото)

У Гостомелі (Київська область) сьогодні відкрився 7-й Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт–ХХІ». Учасниками салону стали більш як 280 підприємств і компаній авіаційно-космічної галузі з 32-х країн.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття салону взяли участь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ, народні депутати України, керівники провідних українських авіа- і ракетобудівних підприємств.

Звертаючись до учасників і гостей салону, В.ЛИТВИН від імені Президента України і Верховної Ради України подякував творцям авіаційної техніки за їх внесок в економічне процвітання суспільства і справу об`єднання країн і народів. «Цей салон – свідоцтво того, що нам потрібно об`єднувати зусилля для загального блага всіх людей, які живуть на Землі», - сказав голова Верховної Ради.

У свою чергу, міністр промполітики, вітаючи учасників і гостей салону від імені уряду України і прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, побажав підприємствам-учасникам «Авіасвіту» успіхів і укладення вигідних контрактів.

Традиційно участь в салоні брала Державна компанія «Укрспецекспорт». Своєрідною родзинкою стенду «Укрспецеспорту» став зразок біплана «Анатра», відновлений Одеським авіаційний-ремонтним підприємством «Одесавіаремсервіс».

Під час роботи салону стенд ДК «Укрспецекспорт» відвідав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, а також офіційні делегації та представники багатьох іноземних держав, зокрема, Російської Федерації, Кувейту, Королівства Саудівська Аравія.

Одним з найбільш вражаючих заходів програми роботи салону стали демонстраційні польоти авіаційної техніки. Учасникам і гостям «Авіасвіту» були продемонстровані польоти транспортних літаків Ан-225 «Мрія», Ан-148, Ан-158 і Ан-74, одиночний пілотаж винищувача Су-30МКІ, пілотаж четвірки навчально-тренувальних літаків Л-39, одиночні і групові пілотажі спортивних літаків і планерів, Завершили авіаційне шоу стрибки парашутистів і прохід над злітно-посадочною смугою групи з 8 літаків Ан-2.