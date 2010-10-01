Ціни на нафту йдуть вгору

Ціни на барель нафти в системі електронних торгів біржової групи CME вранці 1 жовтня піднялися на 42 центи. Тепер барель WTI з постачанням у листопаді торгується вище позначки у 80 доларів за барель. Так дорого нафта не коштувала з першої половини серпня, зазначає Лента.ру.

За підсумками торгів 30 вересня, нафта впритул наблизилася до позначки у 80 доларів, але не подолала її: барель WTI завершив сесію з ціною 79,97 долара. При цьому європейська Brent вже давно торгується вище 80 доларів: вранці 1 жовтня ця марка оцінюється в 82,57 долара за барель.

Ціни на вуглеводні ростуть практично весь тиждень. Значною мірою це пов`язано з ослабленням курсу долара по відношенню до основних світових валют.

Крім того, на настрої трейдерів вплинула і макроекономічна статистика, опублікована наприкінці вересня. Так, у США міністерство торгівлі відзвітувало, що в другому кварталі ВВП зріс не на 1,6, як повідомлялося раніше, а на 1,7 відсотка.