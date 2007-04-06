У Донецьку 32-річний чоловік взяв кредит у банку для оплати вбивства дружини.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, чоловік, маючи неприязні стосунки з 30-річною дружиною, задумав її вбити. З цією метою він запропонував своєму 26-річному знайомому здійснити вбивство, пообіцявши заплатити за це частинами кілька тисяч євро. Однак, не маючи такої суми, замовник вбивства взяв кредит в одному з місцевих банків.

Слідством встановлено, що замовник для реалізації задуманого напередодні 8 березня віддав виконавцеві дублікат ключів від своєї квартири. У ніч на 8 березня найнятий кілер за допомогою свого знайомого проник у квартиру і вбив 30-річну жінку, імітувавши пограбування квартири.

Зараз замовника злочину і виконавця затримано. Ведеться слідство.