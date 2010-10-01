Донецький шахрай виманював в Києві гроші у смертельно хворих

Співробітники столичної міліції затримали шахрая, 35-річного жителя Донецька, який під приводом продажу власного органу виманював у смертельно хворих людей гроші.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в м. Києві, особливість схеми афери полягала в тому, що пересадка органу пропонувалася смертельно хворій людині. З одного боку, людина не могла адекватно оцінити загрозу обману внаслідок наближення смерті, з іншого – смерть ошуканого страхувала шахрая від можливого викриття. Майбутніх жертв шахрай шукав за допомогою оголошень через Інтернет. Переконавши вмираючого в необхідності рятівної пересадки, шахрай одержував гроші, й під різними приводами затягував час, поки людина не помре.

Як встановлено, в 2008 році першою жертвою шахрая стала киянка. У жінки був діагноз - цироз печінки. Дончанин погодився поділитися з нею своїм органом. Обіцяв усіляку допомогу в юридичному оформленні операції – адже операція з трансплантації в нашій країні можлива лише в тому випадку, якщо донором виступає близький родич. Запевняв жінку, що в нього є знайомі хірурги й зв`язки в суді та Верховній Раді. Вони кілька разів зустрічалися біля однієї з авторитетних київських клінік. Шахрай навіть здавав аналізи, правда, той факт, що його печінка за всіма медичними показниками не підходить жінці, приховав, продовжуючи стверджувати, що все гаразд.

Шахрай настільки увійшов у довіру до хворої, що жінка, не роздумуючи, віддала йому 8 тисяч доларів і декілька тисяч гривень.

За наявною в оперативників інформацією, шахрай таким же чином обдурив ще одного хворого на цироз печінки киянина, який так і не дочекався допомоги. Крім того, є дані, що в Харкові він обіцяв "за допомогою магії вилікувати від раку п`ятьох онкохворих, і ще декількох осіб - у Донецьку".

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Столична міліція також звертається до громадян, які, можливо, стикалися з цією людиною, звернутися із заявою до співробітників київської міліції.