Королевська: кожна країна має три можливості

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що Україні необхідно провести ребрендинг своєї економіки.

Про це вона заявила на VІІ Ялтинській щорічній зустрічі YES 2010, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Коментуючи дискусію в Лівадійському палаці, голова парламентського комітету зазначила, що в світі з`явилися перші посткризові зелені паростки, що свідчать про відновлення економіки. «У цих умовах у кожної країни є три можливості; повільне відновлення економіки, або друга хвиля кризи, або стрибок вперед і швидке відновлення економіки, – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Для України, звичайно, найкращим варіантом був би третій. Але для цього владі необхідно провести повну модернізацію - ребрендинг нашої економіки».

На думку голови Комітету ВР, у виступах представників влади поки що більше обіцянок провести косметичний ремонт економіки, а не рішучі реформи, яких так чекають і внутрішні, і зовнішні інвестори. «Тим часом над країною знову нависнула загроза девальвації гривні, високими темпами зростає інфляція, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це говорить про те, що влада пішла в економіці не тим шляхом. Для того, щоб уникнути другої хвилі економічної кризи і перейти до відновлення економіки, а потім і її сталого зростання, необхідно подолати розрив між обіцянкою реформ і їх реальним початком».