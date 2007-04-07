Міноборони відповідає комуністам: усе у повній готовності... і паски, і писанки

Міністерство оборони України спростовує заяви Комуністичної партії України про підготовку батальйону забезпечення учбового процесу Львівського Інституту Сухопутних військ для придушення у Києві громадянських акцій.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві управління прес-служби Міноборони.

“Управління прес-служби Міністерства оборони України, користуючись нагодою, поздоровляє своїх колег з найстарішої політичної партії з Великоднем та повідомляє, що підрозділу із згаданою назвою взагалі немає в штаті Інституту Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка», - наголошує прес-служба Міноборони.

“Курсанти його знаходяться у короткочасній відпустці з нагоди свята, а військовослужбовці, які залишилися для несення внутрішньої служби, виконують свої обов’язки, а вільні - готуються до Великодня”, додається в повідомлені.

Зокрема, зранку у храмі, який розташований на території інституту, розпочалася служба для парафіян – офіцерів з сім‘ями та солдатів.

“У повній же готовності - паски, писанки з візерунками та настоятель місцевого храму отець Степан. Отже, з Великоднем, шановні!!!”, - додає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, прес-служба КПУ розповсюдила повідомлення про те, що начебто «батальйон забезпечення учбового процесу Інституту Сухопутних військ знаходиться у стані підвищеної готовності і отримав бойовий комплект у відповідності з вимогами військового часу». Він же, за твердженням, прес-служби, має «оперативний план придушення у місті Києві громадянських акцій підтримки законно обраного парламенту».