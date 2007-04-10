Сьогодні Ющенко зустрінеться з силовиками і послом США

Сьогодні, 10 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч керівниками силових структур.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, на зустріч запрошено генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, в.о. глави СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, голову Державної прикордонної служби Миколу ЛИТВИНА, начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ Сергія КИРИЧЕНКА, начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС Олександра КІХТЕНКА, керівника ГУР МОУ Олександра ГАЛАКУ, голову Служби зовнішньої розвідки Миколу МАЛОМУЖА, начальника Управління державної охорони Петра ПЛЮТУ.

Сьогодні ж Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також 10 квітня Президент України прийме вірчі грамоти від послів КНР та Туркменістану.