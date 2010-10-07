Київським зопарком керуватиме син Толстоухова

Посаду генерального директора Київського зоопарку з 15 жовтня обійматиме Олексій ТОЛСТОУХОВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, яке підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

В цьому документі зазначається, що з 14 жовтня Світлану БЕРЗІНУ буде звільнено з посади генерального директора Київського зоологічного парку у зв`язку з переведенням для подальшої роботи на посаді директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в ЗМІ з’явилась інформація, що С.БЕРЗІНА написала заяву про звільнення за власним бажанням. Зазначалося, що замість неї на посаду керівника зоопарку буде призначено старшого сина міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА Олексія, який раніше вже працював у зоопарку в.о. директора чотири місяці - до приходу С.БЕРЗІНОЇ.

Тоді у прес-службі Київського зоопарку УНІАН сказали, що не мають у своєму розпорядженні інформації про те, що С.БЕРЗІНА має намір піти з посади. Також сказали, що С.БЕРЗІНА перебуває на лікарняному.