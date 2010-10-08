На конкурсі World Travel Awards назвали кращий готель України

Львівський готель "Леополіс" отримав найвищу у світі туристичну нагороду World Travel Awards. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив генеральний директор готелю «Леополіс» Удо ХАЙНЕ.

Як йдеться в переданому УНІАН прес-релізі, відзнаку «Найкращий український готель» команда п’ятизіркового «Леополіса» отримала особисто на церемонії у Белеку (Туреччина) 1 жовтня 2010 року.

«Для нашої команди ця нагорода стала великою несподіванкою, адже ми брали участь у конкурсі вперше і це велика честь навіть бути номінованими у цьому престижному конкурсі. Нашими конкурентами стали найпрестижніші готелі України і саме ми отримали титул найкращих – це світове визнання і велика перемога не лише для «Леополісу», але й для нашого міста. Відтепер ми можемо сказати – найкращий готель України знаходиться у Львові», - заявив У.ХАЙНЕ.

За його словами, нагорода World Travel Awards – це не лише велика честь, але й відповідне зобов’язання і надалі тримати рівень послуг у «Леополісі» на найвищому рівні. Тому керівництво львівського готелю ставить перед собою завдання подальшого інтенсивного розвитку готелю. Зокрема, вже розпочались роботи щодо розбудови другої черги готелю, де будуть розташовані 35 готельних номерів вищої категорії, нові ресторани, SPA, 2 конференц-зали, вишуканий коктейль-бар та салон краси класу “люкс”. Керівництво “Леополісу” планує закінчити усі будівельні роботи до часу проведення у Львові Євро-2012.

У прес-релізі також зазначається, що саме цей готель став переможцем загальноміського конкурсу «Обличчя міста 2010», що проводився нещодавно Львівською міською радою та Львівською торгово-промисловою палатою, у номінації «Євро 2012» – творимо історію разом».

Довідка УНІАН. Конкурс World Travel Awards проходить щороку, його називають найбільш об’єктивним та незаангажованим. Упродовж року голосування проводили 183 000 експертів туризму, які особисто анонімно побували в усіх номінованих готелях, туристичних фірмах, транспортних компаніях у 160 країнах світу. За результатами їхніх висновків і визначали переможців у 1000 категоріях.

The Wall Street Journal порівняв World Travel Awards за важливістю і престижністю у туризмі із славнозвісним Оскаром у світі кіно. Академію засновано у 1993 році задля відзначень найвищих досягнень у світовій туристичній індустрії. Перша церемонія нагородження відбувалася у Голівуді, наступні фінали проходили у Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Лондоні, Куала Лумпур. З 2007 року World Travel Awards розрослося з однієї церемонії нагородження у кілька регіональних, які щороку відбуваються на кожному із континентів.

Сімнадцята європейська академія 2010 року пройшла у Туреччині, у готелі Rixos Premium Belek. Церемонію нагородження відвідали керівники впливових туристичних компаній, операторів і готелів з усієї Європи.