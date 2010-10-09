У Харкові неповнолітній в’єтнамець поранив двох старшокласників

Харківські правоохоронці затримали 15-річного уродженця В’єтнаму, який підозрюється у нанесенні поранень двом 16-річним школярам.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в області, 8 жовтня між учнями однієї зі шкіл Харкова сталася сварка, яка закінчилася тяжкими наслідками.

Внаслідок бійки до Інституту невідкладної хірургії було доставлено учня 11-го класу однієї з харківських шкіл, 1994 року народження, з діагнозом «непроникаюче колото-різане поранення міжлопатної області зліва». Також до лікарні було доставлено учня 11-го класу тієї ж школи, 1994 року народження, з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітини, закрита травма органів черевної порожнини, закрита травма черепа».

В ході оперативно-розшукових заходів працівниками міліції був затриманий неповнолітній, 1995 року народження, уродженець Республіки В’єтнам, який на території школи в ході сварки гострим кінцем дерев’яної палиці наніс потерпілим поранення. Міліція вилучила речові докази, повідомили в ЦЗГ.

Слідчим відділом Московського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч.2, ст. 15 - ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України.