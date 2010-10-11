Івано-Франківський центральний стадіон оцінено в 125 млн. грн.

Івано-Франківський центральний стадіон «Рух» та землю навколо нього оцінили в 125 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Фонду комунального майна міста Івано-Франківська Михайло ЮСИП. За його словами, міська влада визначила вартість головної спортивної арени міста і прилеглих до неї територій. Увесь цей комплекс, який розташований на території в 14 гектарів, експерти оцінили у суму понад 125 мільйонів гривень. Він уточнив, що більшу частину загальної вартості становить стадіон та трибуни. А земельна ділянка коштує лише 32 млн. гривень. «Це не комерційний об’єкт, а соціально-культурний», - додав посадовець.

Необхідність проведення оцінки землі та стадіону влада вмотивувала тим, що є потреба разом з інвестором створити нове спільне підприємство, яке б взяло під свою опіку футбольний клуб «Прикарпаття», завершило реконструкцію стадіону і збудувало новий готель та басейн.

Частка головного інвестора в статутному фонді становитиме 61%. Нині статут новоствореного товариства перебуває на затвердженні Івано-Франківського міськвиконкому.