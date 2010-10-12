Очевидці ДТП у Марганці: водій поводився дивно (фото з місця аварії)

Люди, які вижили під час автокатастрофи в Дніпропетровській області, розповіли про обставини ДТП.

Як повідомляє "Лівий берег",міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Єфименко розповів, що ніяких об`єктивних причин для виникнення аварійної ситуації не було: видимість на ділянці була відмінна. Справно працювало світло і звукова сигналізація, що забороняє автобусу переїздити через колію.

При цьому очевидці розповіли про дивну поведінку водія автобуса. Він зупинився біля переїзду, вийшов на вулицю, постояв якийсь час, а потім сів за кермо і, не зважаючи на червоне світло, почав виїжджати на переїзд.

На крики пасажирів, які розуміли, чим все це обернеться, водій не реагував. При цьому, за даними залізничників, автобус почав виїжджати на переїзд тоді, коли до маневрового локомотива було вже 15-20 метрів: не помітити небезпеку, що наближається, було неможливо.

У результаті зіткнення, за останніми даними, загинули 42 людини, в живих залишилися лише 10 пасажирів автобуса.

Катастрофа відбулася біля села Максимівка Нікопольского району Дніпропетровської області на нерегульованому залізничному переїзді перегону "Марганець - Нікополь".

На місце події виїхали співробітники всіх екстрених служб області, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 56 людей і 17 одиниць техніки.

Фото прес-служби ДАІ в Дніпропетровській області