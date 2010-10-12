Порушено кримінальну справу за фактом загибелі судна «Василий»
Корабель вчасно не сховався від шторму
Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей», через затоплення судна «Василий» з 13 моряками на борту.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Відомство заявляє, що суховантажне судно вчасно не сховалося від шторму.
Ведеться слідство.
Як повідомляв УНІАН, «Василий затонув біля берегів Керчі в територіальних водах України рано вранці 11 жовтня.
Судно перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту з України до Грузії під прапором Монголії.
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Ведуться пошуки ще трьох - капітана-росіянина і двох його помічників - громадян РФ і України.