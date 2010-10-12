Порушено кримінальну справу за фактом загибелі судна «Василий»

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей», через затоплення судна «Василий» з 13 моряками на борту.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Відомство заявляє, що суховантажне судно вчасно не сховалося від шторму.

Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, «Василий затонув біля берегів Керчі в територіальних водах України рано вранці 11 жовтня.

Судно перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту з України до Грузії під прапором Монголії.

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Ведуться пошуки ще трьох - капітана-росіянина і двох його помічників - громадян РФ і України.