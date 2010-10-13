Представника ОБСЄ з питань свободи слова цікавили конкретні питання

Україна та ОБСЄ проведуть консультації з питань впровадження цифрового мовлення, інших модерних технологій та про обмін напрацьованими регуляторними актами в телерадіоінформаційній сфері.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, така домовленість досягнута під час зустрічі керівництва та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з представниками ОБСЄ.

"Ми раді звіряти наш досвід, наші проблеми з європейським досвідом та переймати позитивні способи вирішення проблемних питань у наших зарубіжних колег", – сказав голова Нацради Володимир МАНЖОСОВ.

У свою чергу представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВИЧ зазначила, що це її ознайомчий візит, хоча вона добре знається на діяльності Національної ради, оскільки тривалий час працювала і очолювала Європейську платформу регуляторних органів і навіть багато в чому сприяла виникненню українського регуляторного органу.

Представника ОБСЄ з питань свободи слова ЗМІ цікавили конкретні питання, які стосувалися процедури призначення членів Національної ради, фінансування українського регуляторного органу, ліцензування телерадіоорганізацій, питання проведення конкурсів.

"Упродовж 19 років в Україні сформувався медійний ринок, він складається з великої кількості телерадіоорганізацій. Зрозуміло, що процес трансформації медійного ринку проходить непросто", - сказала заступник голови Національної ради Лариса МУДРАК. Вона підкреслила, що "для української телерадіоінформаційної галузі обмін досвідом, сприяння європейських організацій, зокрема ОБСЄ і Ради Європи, є дуже важливим".

В зустрічі також брали участь старший радник офісу Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ана КАРЛЕРАЙТЕР, координатор проектів ОБСЄ в Україн Любомир КОПАЙ. Національну раду також представляли Ірина ОПІЛАТ, Євген БАРАНОВ, Микола ФАРТУШНИЙ.