Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9530 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2632/0,2636 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0965/11,1090 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3967/1,3969 дол./євро (вівторок, 12 жовтня, – 1,3835/1,3837 дол./євро).

У вівторок, 12 жовтня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар/гривня за курсом 7,9099/7,9420 грн./дол.