У Тернополі вулицю залило пальним
15:11, 13 жовтня 2010Суспільство
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З бака вантажівки вилилося 400 літрів
У Тернополі внаслідок пошкодження на проїжджій частині бака вантажного автомобіля на дорогу вилилося 400 літрів пального.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався на вул. Дівочій.
За даними рятувальників, водій вантажного автомобіля «МАН» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бордюром огородження, внаслідок чого пробив бак. Після цього на проїжджу частину вилилося усе дизельне пальне, яке було у баку.
Проведення робіт з ізоляції та запобігання займання розлитих паливно-мастильних робіт провів черговий караул обласного Управління МНС.
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