У Тернополі вулицю залило пальним

У Тернополі внаслідок пошкодження на проїжджій частині бака вантажного автомобіля на дорогу вилилося 400 літрів пального.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався на вул. Дівочій.

За даними рятувальників, водій вантажного автомобіля «МАН» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бордюром огородження, внаслідок чого пробив бак. Після цього на проїжджу частину вилилося усе дизельне пальне, яке було у баку.

Проведення робіт з ізоляції та запобігання займання розлитих паливно-мастильних робіт провів черговий караул обласного Управління МНС.