Митниця запевняє, що оформлення вантажів забиратиме не більше 2 годин

Здійснення стандартного митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації не перевищуватиме двох годин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, це передбачено наказом Держмитслужби від 13 жовтня 2010 року №1205 «Про встановлення годинних нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією».

Наказом встановлений також вичерпний перелік митних процедур, при виконанні яких час митного оформлення може бути перевищений.

З метою фіксації реальних термінів митного контролю та оформлення товарів наказом встановлена вимога реєстрації всіх наданих для оформлення вантажних митних декларацій, внесення їх електронних копій у бази даних митного органу.

Введення годинних нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною декларацією спрямоване на скорочення часу митного оформлення і попередження необгрунтованих затримок оформлення.

Цей наказ розроблений згідно з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур, наголошується в повідомленні.