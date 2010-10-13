Митниця запевняє, що оформлення вантажів забиратиме не більше 2 годин
Із застосуванням вантажної декларації
Здійснення стандартного митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації не перевищуватиме двох годин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, це передбачено наказом Держмитслужби від 13 жовтня 2010 року №1205 «Про встановлення годинних нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією».
Наказом встановлений також вичерпний перелік митних процедур, при виконанні яких час митного оформлення може бути перевищений.
З метою фіксації реальних термінів митного контролю та оформлення товарів наказом встановлена вимога реєстрації всіх наданих для оформлення вантажних митних декларацій, внесення їх електронних копій у бази даних митного органу.
Введення годинних нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною декларацією спрямоване на скорочення часу митного оформлення і попередження необгрунтованих затримок оформлення.
Цей наказ розроблений згідно з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур, наголошується в повідомленні.