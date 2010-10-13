Азаров привіз до Брюсселя пропозиції щодо модернізації ГТС

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час сьогоднішньої зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ має намір передати низку пропозицій, які стосуються модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу перед зустріччю з комісаром.

При цьому він не деталізував змісту цих пропозицій.

«Ми сьогодні з ним зустрічаємося, обговоримо ці пропозиції. Про досягнуті результати ми потім розповімо», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України узяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Міністерство палива й енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС до 2018 року.

2 серпня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи в розмірі 1,2 млрд. дол. дадуть змогу щорічно економити до 1,5 млрд. куб. м газу, що використовується для перекачування газу в Європі.

13 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію й низку інших країн.