НБУ не надавав «Експрес-банку» стабілізаційного кредиту

Національний банк України не надавав стабілізаційний кредит АБ «Експрес-банк» (м. Київ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, переданому в УНІАН.

«Національний банк України не надавав стабілізаційного кредиту АБ «Експрес-банк». Звернень до Нацбанку з боку АБ «Експрес-банк» щодо отримання стабілізаційного кредиту не було. «Експрес-банк» сьогодні працює в звичайному режимі», - наголошується у повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляв УНІАН, президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО на прес-конференції 4 травня заявив, що НБУ надав стабілізаційний кредит АБ «Експрес-банк», при цьому суму кредиту він не уточнив.

5 травня «Експрес-банк» спростував інформацію про отримання стабкредиту НБУ і заявив, що банк працює в нормальному режимі і не має необхідності в залученні додаткових ресурсів.