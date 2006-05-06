Прибуток «Експрес-банку» за січень-квітень становив близько 3 млн. грн.

Прибуток АБ «Експрес-банк» за січень-квітень склав близько 3 млн. грн. Про це говориться у повідомленні банку, переданому УНІАН.

У повідомленні вказується, що за перший квартал кредитно-інвестиційний портфель банку виріс більш ніж на 5% і склав 1 млрд. 094,6 млн. грн. Вклади клієнтів банку склали 1 млрд. 006,6 млн. грн., причому вклади фізичних осіб зросли більш ніж на 8% - до 463,8 млн. грн. Балансовий капітал за перший квартал поточного року порівняно з аналогічним періодом 2005 року виріс майже на 5% - до 180,3 млн. грн. Чисті активи банку на кінець березня склали 1 млрд. 397,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Експрес-банк» зареєстрований НБУ 12 квітня 1994 року.

Банк входить до Асоціації українських банків, Української міжбанківської валютної біржі, є членом Національної системи масових електронних платежів з правом емісії і еквайрінга національних карток, асоційованим членом Visa Int., членом асоціації «ПФТС».