Азаров: Україні рано запроваджувати податок на нерухомість

В Україні в найближчі кілька років податок на нерухомість вводитися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

При цьому він зазначив, що в проекті Податкового кодексу існує норма, що передбачає існування такого податку, проте у зв`язку з тим, що в Україні не створена необхідна система оцінки вартості нерухомості, вводити податок недоцільно.

«Відсутня об`єктивна оцінка нерухомості, і тому вводити податок зараз, в тих умовах, коли ми говоримо про лібералізацію нашого податкового законодавства, члени робочої групи (зі створення Податкового кодексу - УНІАН) вважають недоцільним. Ще попереду дискусії у Верховній Раді, я так розумію, але принцип уряду - це мінімальна кількість податків» - зазначив АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні парламентського комітету з питань економічної політики М.АЗАРОВ повідомив, що 18 квітня проект Податкового кодексу буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України, а ще через тиждень він буде розглянутий Верховною Радою.

Раніше перший заступник голови Державної податкової адміністрації України Вадим КАЙЗЕРМАН заявляв, що проект Податкового кодексу передбачає введення податку на нерухомість, який зараховуватиметься до місцевих бюджетів.

Крім того, в кодексі передбачатиметься зменшення податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці і адміністрування податків, зокрема ПДВ.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності в кінці лютого розробив концепцію створення Податкового кодексу.

Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%.

Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.