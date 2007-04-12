При зіткненні спалахнули «Toyota» і «Mercedes», загинули всі

У Криму на 41-му кілометрі траси Красноперекопськ-Сімферополь неподалік від села Войкове сьогодні вдень зіткнулися два автомобілі - «Toyota-minivan» і «Mercedes». В автодорожній катастрофі загинули п`ятеро людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, у результаті зіткнення обидві машини спалахнули. У семимісному мікроавтобусі перебували дві людини – водій і пасажир, а в іномарці три. Водії, які проїздили мимо, намагалися надати допомогу і погасити машини, які спалахнули. Звільнити людей, затиснутих в автомобілях, не вдалося.

Рятувальники Першотравневого районного відділу МНС Криму, які прибули через декілька хвилин, гасили вже палаючі автомобілі піною. Вогонь був таким сильним, що розплавив деякі металеві деталі машин. Зараз проводиться ідентифікація тіл загиблих. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Причини ДТП встановлюються.