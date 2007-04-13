У Президента порадувалися очищенню ефіру від ”пінистої хвилі”

Секретаріат Президента України підтримує ініційовану провідними вітчизняними телеканалами акцію «День без політиків».

Про цей йдеться у заяві Секретаріату Президента України, переданій УНІАН.

У Секретаріаті вважають цю акцію громадянським вчинком, який свідчить про усвідомлення медійниками своєї великої місії в утвердженні суспільних цінностей.

Секретаріат Президента цілком поділяє мотиви, які спонукали журналістів бодай на день очистити ефір від «пінистої хвилі неправди, перекручувань і цинізму». «Справді, чи не найчастіше вживаними словами останніх двох тижнів стали «провокація», «погроза», «протистояння», «криза», «захоплення», «розкол», «тиск», «сила». Цей агресивний словесний вал викликав у суспільстві тривогу і невпевненість, зронив у душі людей важкі очікування. Істеричні заяви їхні автори видають за громадянську мужність, а брехню маскують під компетентність і поінформованість. Усе це руйнівною іржею проникає у свідомість, настрої та мотиви», сказано у заяві. Першими це зрозуміли саме журналісти, які до професійної відповідальності додають відповідальність громадянську, переконані у Секретаріаті глави держави.

Секретаріат Президента вітає всі благородні прагнення і дії, спрямовані на розвиток нашої Вітчизни. «Упевнені: акція «День без політиків» підтвердить, що життя в нашій країні набагато різноманітніше і яскравіше, аніж це уявляють політичні діячі, і зовсім не зосереджується навколо їхніх персон. Ми всі живемо в багатій на події та явища державі, і сьогоднішній ефір це наочно підтвердить», - йдеться у заяві.

Секретаріат Президента побажав успіхів усім, “хто покаже нашу Україну в її багатоманітності”.

Як повідомляв УНІАН, ряд провідних телевізійних каналів України запланував сьогодні провести акцію «День без політиків».