Українському ринку авіаперевезень необхідні нові великі гравці?

Експерти позитивно оцінюють можливий продаж державних пакетів двох українських авіакомпаній.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо планів Фонду державного майна України продати належні державі частки в авіакомпаніях «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – 61,6% акцій і «АероСвіт - Українські авіалінії» - 22,4% акцій.

Зокрема, віце-президент «Центру досліджень корпоративних відносин» Вячеслав БУТКО вважає доцільним продаж держпакетів акцій МАУ і «АероСвіту». «У «АероСвіті» частка держави менше блокуючого пакета. В МАУ формально держава володіє 61,6% акцій, проте, за інсайдерською інформацією, що заслуговує на довіру, реально даним перевізником управляє дуже велика європейська авіакомпанія, у власності якої сконцентровано 22,5% акцій МАУ. Ще один співвласник МАУ - ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку - 9,9% акцій) фактично солідаризувався з позицією цієї європейської авіакомпанії. Ні в МАУ, ні в «АероСвіті» держава фактично не відіграє скільки-небудь вирішальної ролі. Отже, було б логічно продати держпакети акцій цих авіакомпаній», - сказав В.БУТКО.

Проте, на його думку, вірогідність приватизації держпакета акцій «АероСвіту» вища. «Стосовно МАУ – якщо міноритарний акціонер фактично управляє авіакомпанією, то навіщо йому витрачати гроші на купівлю додаткового пакета акцій? Цьому акціонеру було б доцільніше законсервувати ситуацію, можливо, перешкодивши приватизації МАУ», - сказав експерт.

Віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), голова наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ», кандидат економічних наук Мирослав ТАБАХАРНЮК також вважає, що державі слід продавати свої частки в авіакомпаніях. «Держава вже не раз підтвердила, що вона поганий власник. Якщо немає стратегічних інтересів держави, тоді слід продавати. При цьому продавати слід швидко, максимально забезпечивши конкурентні можливості й відкритий доступ потенційним покупцям», - сказав експерт. Серед потенційних вітчизняних покупців він назвав групу «Приват». На думку М.ТАБАХАРНЮКА, для можливого продажу акцій зарубіжним компаніям необхідна реклама факту продажу, щоб потенційний покупець міг отримати максимум інформації про об`єкт і сформувати для себе його інвестиційну привабливість. «Наприклад, одна з арабських компаній сьогодні шукає можливості створення або придбання авіакомпанії в Україні. Чим не претендент на купівлю? Необхідна інформація й відкритий доступ до купівлі», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

На думку віце-президента УСПП, український ринок авіаперевезень, завдяки своєму географічному розташуванню, є досить перспективним і привабливим, і він може стати хорошою базою для транзитних авіаперевезень через Україну. «Проте для цього необхідно спростити регуляторне середовище, істотно знизити корумпованість галузі й зробити її більш привабливою для зарубіжних компаній. Чим більше цей ринок буде відкритий, тим більше він розвиватиметься», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

На думку експерта Інституту Горшеніна Дениса СКВОРЦОВА, українському ринку авіаперевезень необхідні нові великі гравці. «Намір ФДМУ продати держпакети акцій МАУ і «АероСвіту» створює для нових, як вітчизняних, так і зарубіжних компаній сприятливі можливості для входження на український ринок авіаперевезень. Для розвитку української галузі авіаперевезень необхідна конкуренція, її можуть забезпечити лише нові компанії, що володіють достатнім фінансовим потенціалом для розширення й зміцнення своїх позицій в Україні», - сказав експерт.

Разом із тим Д.СКВОРЦОВ відзначає погіршення інвестиційної привабливості українських активів. «Скасування приватизації «Луганськтепловозу», спроба повернення в держвласність «Запорізького алюмінієвого комбінату», конфлікт Генеральної прокуратури з «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ряд інших конфліктів, на мою думку, викликають у потенційних інвесторів серйозні побоювання за майбутнє своїх капіталовкладень. Якщо подібна тенденція продовжуватиметься, тоді не виключено, що в інвесторів усе частіше почнуть виникати думки не про те, як вкласти капітал в українські підприємства, а як швидше і без втрат вивести свої активи з України», - сказав Д.СКВОРЦОВ.