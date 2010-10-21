Суд виніс вирок 15 членам банди Лаптєва, яка скоїла 22 вбивства

Апеляційний суд Криму виніс вирок 15 членам банди Лаптєва, яка скоїла 22 вбивства і ряд інших тяжких злочинів у регіоні в 1994-2004 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, двоє членів угруповання засуджено до довічного ув’язнення, ще тринадцять - до 8-15 років позбавлення волі.

Прокуратура довела в суді їхню провину в скоєнні 22 убивств, 7 замахів на життя, а також у незаконному позбавленні людей свободи, розбійних нападах, здирстві і нанесенні тілесних ушкоджень.

Банда скоювала злочини в східному Криму - Керчі і Ленінському районі - і в Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 1990-х років у Криму ряд угруповань, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на півострові.