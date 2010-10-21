Прогноз від Королевської: Україна втратить 200 тисяч робочих місць

Якщо Податковий кодекс буде прийнято без урахування поправок - Україна втратить 200 тис. робочих місць. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді України, присвяченому протестам підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламентського комітету зазначила, що малий бізнес сьогодні годує, одягає й обслуговує міста та села практично в усіх регіонах країни. «На спрощеній системі сьогодні працюють понад 1 млн. підприємців. У 2009 році вони заплатили понад 4 млрд. грн. податків і зборів. Якщо в тому вигляді, в якому він сьогодні запропонований, буде прийнято Податковий кодекс, то Україна втратить понад 200 тис. робочих місць, а малий бізнес вимушений буде або піти в тінь, або закритися, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Саме з цим і не хочуть миритися підприємці - потенційні жертви «податкової інквізиції», які зібралися на мітинг під стінами Верховної Ради».

Голова парламентського комітету зазначила, що підприємці вимагають припинення податкового свавілля. «Підприємці хочуть, щоб представник податкової інспекції відчував себе не царем і Богом, а всього лише слугою. Щоб закони виконувалися, щоб суди вершили правосуддя, а не брали участь у розбираннях на стороні влади, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Бізнес хоче реформ, а не їх профанації. Хоче, щоб у країні було прогресивне законодавство, яке захищало б права підприємців і стимулювало розвиток економіки».

«Тому я добиватимуся, щоб у найкоротші терміни у Верховній Раді запрацювала Тимчасова слідча комісія з розслідування фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади. Це дозволить розслідувати кожну справу, кожен випадок тиску, кожну норму закону й законопроекту й, отримавши повноваження протистояти чиновникам у законодавчому полі», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.