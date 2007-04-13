Судді, які призупинятимуть Указ Ющенка ”під копірку”, самі підуть під суд

Прокуратура почала порушувати кримінальні справи щодо судових ухвал, які призупиняють дію указу Президента про розпуск парламенту.

Про це УНІАН повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Зокрема, прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за фактом підробки та використання ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області про призупинення дії указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

“Я хочу наголосити, що по тих ухвалах, які виносяться під копірку, - ви можете порівняти одну, другу – вони всі однакові, і прокуратура починає порушувати кримінальні справи”, - сказав І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Секретаріат Президента отримав рішення Томаківського районного суду Дніпропетровської області про призупинення виборчого процесу. І.ПУКШИН заявив, що за інформацією керівництва Верховного суду, цей документ є підробним. Зважаючи на вищенаведене, він звернувся до правоохоронних органів щодо перевірки подібного факту.

Зважаючи на те, що суди, зокрема Феодосійський та Артемівський, починають виносити неправосудні ухвали, Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ перевірити законність винесення зазначених ухвал, нагадав І.ПУКШИН. «На мій погляд, зазначені ухвали є неправосудні. В Кримінальному кодексі передбачена кримінальна відповідальність суддів за винесення неправосудних рішень», - сказав заступник голови Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, міський суд Феодосії 6 квітня припинив дію указу Президента України В.ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, а 7 квітня – відмінив своє рішення.

6 квітня рішення про заборону проведення виборів ухвалив і Артемівський суд м. Луганська. Пізніше той самий суд скасував своє рішення.

10 квітня Президент доручив генпрокурору вивчити та дати адекватну оцінку ухвалам судів про заборону виконувати указ глави держави про розпуск Верховної Ради. На думку Президента, у подібних випадках мають місце «політичні інтриги», а суди явно вийшли за межі своєї компетенції, перебираючи на себе повноваження Конституційного Суду.